Calciomercato Milan, Pedullà conferma TUTTO: «Top player nel mirino, OCCASIONE a zero»

Calciomercato Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha confermato la grande concorrenza per Jonathan David: i dettagli

Intervenuto sul proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha parlato così di Jonathan David, accostato anche al calciomercato Milan:

PAROLE – «Jonathan David è in scadenza di contratto con il Lille, anche negli ultimi giorni il club francese gli ha proposto il rinnovo senza grossi margini. Anzi, ci sono stati incomprensioni e atteggiamenti che rendono il rapporto sempre più freddo. Vedremo se le cose cambieranno. Quello dell’attaccante canadese classe 2000 è un nome che, come anticipato il 13 luglio 2023, è ben presente nella lista di Cristiano Giuntoli. Il dirigente della Juventus lo aveva già cercato ai tempi di Napoli, in caso cessione di Osimhen, e lo aveva sondato poche settimane dopo il suo avvento in casa bianconera. C’erano stati sondaggi concreti del Paris Saint-Germain per Vlahovic poi non concretizzatasi, così Giuntoli aveva chiesto informazioni per David. Il profilo piace molto, a scadenza ancora di più, ma all’interno di una concorrenza italiana (ci aveva pensato il Milan, era stato proposto all’Inter) e inglese (i club della Premier hanno sempre sondato). All’Inter piace molto da sempre, lo scorso 9 aprile si era parlato di un incontro con l’agente dell’attaccante canadese, ma i nerazzurri si sarebbero mossi solo in presenza di una cessione di Thuram ritenuto sempre incedibile. Siamo appena a settembre, inutile andare oltre, di sicuro gli apprezzamenti di Giuntoli nei riguardi di David sono indiscutibili. Per il resto, considerata la concorrenza, è giusto aspettare».