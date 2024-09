Calciomercato Milan, ore CONTATE per l’ULTIMISSIMO colpo! Contatti CONTINUI, c’è uno scenario IMPREVISTO

Calciomercato Milan, ore contate per provare l’ultimissimo colpo legato a Rabiot: contatti continui tra le parti

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio non spegne le velleità del calciomercato Milan. I rossoneri, nonostante la sessione sia ormai chiusa, sperano di convincere il parametro zero Adrien Rabiot.

I rossoneri hanno messo sul piatto un importante contratto pluriennale da 5 milioni di euro più bonus a stagione ma devono liberare una casella dalla lista campionato: nelle ultime ore starebbe emergendo la clamorosa possibilità di escludere Jovic anche senza cessione. C’è tempo fino alla mezzanotte di domani.