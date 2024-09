Calciomercato Milan, che opportunità A PARAMETRO ZERO: va IN SCADENZA nel 2025. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan è in continua evoluzione. Nonostante la chiusura formale della sessione, la dirigenza non ha mai smesso di pensare alla progettazione futura della squadra.

In questo senso, l’interesse per David del Lille, non è mai scemato. Il calciatore di nazionalità canadese ha il contratto in scadenza nel 2025 e, fino ad oggi, non ha dato nessun segnale di apertura verso il club francese. Nei prossimi mesi, sicuramente, il Milan inizierà a sondare il terreno.