Calciomercato Milan, Paganini AVVISA i rossoneri: «QUELL’attaccante può finire nella RIVALE di sempre». Poi TRANQUILLIZZA Spalletti

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Paolo Paganini, noto giornalista, ha parlato così di Jonathan David, accostato anche al calciomercato Milan:

A proposito di gennaio, si parla già di Jonathan David per l’attacco. La Juve potrebbe fare un tentativo già nella prossima sessione?

«Sì, la Juventus potrebbe anticipare il colpo a gennaio. Giuntoli lo segue dai tempi del Napoli e so che c’è un rapporto stretto non solo con il Lille ma anche con l’entourage del calciatore. Quindi sì, potrebbe essere un obiettivo che, anche in base al rendimento di Vlahovic, potrebbe accelerarsi già a gennaio».

Infine sulla Nazionale, quantomeno “rigenerata” dopo Francia e Israele. Spalletti è l’uomo giusto per tornare ai vertici?

«Secondo me è giusto continuare con Spalletti. Mi sembra che con le dichiarazioni che abbia fatto Spalletti, che è una persona intelligente, voglia evitare tensione sugli eventi e sulle partite. L’obiettivo è di fare più gruppo e se hai iniziato un progetto con un allenatore come Spalletti sia giusto proseguire con lui».

