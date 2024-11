Calciomercato Milan, Osimhen sempre più lontano: le parole del tecnico del Galatasaray non lasciano dubbi

Calciomercato Milan, si allontana Victor Osimhen: il tecnico del Galatasaray blinda l’attaccante nigeriano. Ultime

Il tecnico del Galatasaray Buruk Okan ha parlato in conferenza stampa di Victor Osimhen, accostato anche al calciomercato Milan. L’attaccante, in prestito dal Napoli, è ancora più importante per i giallorossi di Istanbul visto il grave infortunio di Icardi e il tecnico ha confermato che il nigeriano non si sposterà nella sessione invernale di calciomercato. Di seguito le sue parole.

OSIMHEN – «Osimhen ha intenzione di restare qui fino alla fine della stagione. Anche lui vuole restare e fin dall’inizio mi dice la stessa cosa. C’è una clausola, ma non importa, ha detto che resterà. L’importante è il giocatore, è il giocatore che decide ed Osimhen dice che rimarrà qui. Ha detto la stessa cosa fin quando è venuto».

