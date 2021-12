Calciomercato Milan: ore di fuoco per i rumors, ma le incertezze restano

A ridosso della riapertura del calciomercato di Gennaio, il Milan e le sue ambizioni fanno parlare di sé.

L’obiettivo è la Champions League, ma il Diavolo rossonero guarda più lontano: per realizzare le proprie aspettative, tuttavia, è necessario armarsi dei giusti giocatori e rinnovare la rosa di calciatori in campo.

Il Milan in campionato: bene ma non benissimo

I rossoneri stanno affrontando degnamente il campionato, ma sono costretti, allo stesso tempo,ad affrontare numerosi infortuni, che stanno pian piano mettendo fuori gioco diversi giocatori (5 ad oggi), tra cui alcuni di prim’ordine.

Questa situazione – che ad esempio vede fuori gioco, causa rottura del crociato e probabile stop fino a Maggio, Simon Kjaer, su cui si fonda tutta la difesa milanista – richiede un attento intervento da parte della dirigenza. In questo clima che oscilla tra i successi in campo e l’incertezza data agli infortuni, ogni notizia e indiscrezione di calciomercato ha delle evidenti ricadute sulla fiducia dei tifosi e sulle quote del calcio scommesse e non solo italiane: la notorietà del club milanese sta smuovendo le carte persino sui siti non aams legali extra-italiani.

La situazione in difesa

Iniziando dall’infortunio al crociato di Kjaer, il giocatore danese potrebbe essere sostituito già a Gennaio: il più papabile sarebbe Andreas Christensen, classe ’96, oggi impiegato con il Chelsea (con contratto in scadenza a Giugno). All’attivo con il Chelsea, 17 presenze, 1 goal e 1 assist: un risultato di spessore, su cui il Diavolo rossonero vorrebbe mettere le mani già a Gennaio, tra l’altro a basso costo vista l’imminente scadenza del contratto. Tuttavia, proprio il Chelsea sembra aver risposto con un nuovo maxi contratto per Christensen, che lo legherebbe a sé fino al 2026: niente da fare dunque per il Milan.

Resta tuttavia forte l’esigenza di un nuovo difensore centrale, che possa sostituire Kjaer, fuori gioco con largo anticipo sul finire della stagione. La necessità di un centro che possa concretamente affiancare Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli è sempre più pressante.

L’alternativa a Kjaer, vista l’occasione ormai sfumata con Christensen, potrebbe essere dunque Becir Omeragic (Ginevra, classe 2002, attualmente in campo per lo Zurigo). Non ha senso, ad ogni modo, orientarsi su un solo nome: la lista dei candidati al vaglio della dirigenza rossonera, nel frattempo, si arricchisce di giocatori di spessore, quali Nikola Milenkovic o Bremer. Allo stesso tempo, si valuta Sven Botman. Ottimi nomi, ma al momento bloccati dai rispettivi contratti, quindi non papabili per Gennaio (a meno di non affrontare grosse spese per sbloccarli). È questo, ad esempio, il problema con Botman, tenuto stretto dal Lille: il Milan propone di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, ma i francesi tergiversano, preferendo un acquisto definitivo. La cifra in ballo è di 30 milioni di euro; sta al Milan uscire da questo stallo.

Da qui, l’importanza della candidatura di Omeragic, che spicca nella difesa della sua squadra svizzera, con 18 partite all’attivo. Si tratta, inoltre, di un talento giovane, come quelli che piacciono tanto a Paolo Maldini e Frederic Massara, da sempre orientati verso le nuove leve in via di crescita sul campo. Lo Zurigo, tuttavia, non si è ancora sbilanciato circa la possibilità di perdere un difensore tanto prezioso, viste le possibilità – apparentemente concrete – di un passaggio del giocatore ginevrino al team rossonero.

La situazione in attacco

La sostituzione di Kjaer è sicuramente un problema centrale per il Milan ma, allo stesso tempo, il club rossonero vuole darsi da fare per rimpolpare l’attacco. Aubameyang è un nome che si sta facendo sentire spesso, negli accordi tra Massara, Maldini e gli operatori di mercato. Classe ’89, la sua esperienza nell’Arsenal sembra ormai giunta al termine, anche se il contratto è in scadenza nel 2023. Questa situazione lo sbloccherebbe per il calciomercato di Gennaio e Giugno: il giocatore guarda già in direzione Italia.

Non è tuttavia chiara l’intenzione del Milan nei confronti di Aubameyang, certamente esperto, ma non esattamente un profilo giovane. Il rischio è quello di lasciarsi scappare un giocatore di sicuro talento, nel momento in cui le mire della Juventus nei suoi confronti si fanno sentire sempre più.