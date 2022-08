Calciomercato Milan, Onana non convince: in corsa Vranckx

Le ultime sul calciomercato del Milan per quanto riguarda l’acquisto di un centrocampista. Gli obiettivi in lista

Il Milan continua la sua ricerca di un centrocampista. Fino a qualche settimana fa erano tre gli obiettivi principali nella lista di Maldini e Massara. Una lista che si sta mano a mano sfoltendo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Raphael Onyedika è destinato al Brugge per una cifra sui 9,5 milioni di euro + bonus, una cifra che i rossoneri non potevano permettersi. Nonn convince Jean Onana, per il quale da giorni non ci sono contatti nè con il Bordeaux nè con gli agenti. Rimane in corsa Vranckx del Wolfsburg.