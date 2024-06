Camarda Milan, OGGI la firma sul primo contratto da professionista! TUTTI i dettagli sull’accordo tra i rossoneri e il giovane talento

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Francesco Camarda firmerà nella giornata di oggi il primo contratto da professionista con il Milan.

Il più grande talento in prospettiva del calcio italiano ha raggiunto l’accordo con il club rossonero, dove sarà il simbolo della nuova Under 23 e farà parte anche del gruppo della prima squadra. Camarda è stato decisivo nella scelta di rimanere in rossonero nonostante i forti interessi di Manchester City e Dortmund che offrivano cifre ancora più alte rispetto al triennale con un ingaggio che, compresi i bonus, toccherà quota 800mila euro a stagione.