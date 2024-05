Calciomercato Milan, Ibrahimovic MEDITA: offerta MONSTRE per il top player, sacrificio dietro l’angolo?

Calciomercato Milan, Ibrahimovic medita: super offerta in arrivo dal Bayern Monaco per Theo Hernandez: pronto il Tonali bis?

Come riferito dal Corriere dello Sport, per il calciomercato Milan potrebbe presto arrivare il primo bivio dell’estate per quanto riguarda uno dei suoi top player, ovvero Theo Hernandez.

Il Bayern Monaco infatti, che potrebbe perdere Alphonso Davies nelle prossime settimane con direzione Real Madrid, sarebbe pronto ad inviare a Casa Milan un’offerta da 80 milioni per il terzino francese, in scadenza di contratto nel 2026 e ancora lontano dal rinnovo. A certe cifre il club rossonero potrebbe decidere di concedere il via libera per aumentare considerevolmente il budget in entrata.