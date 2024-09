Calciomercato Milan, CHE OCCASIONE a parametro ZERO! Il big della SERIE A va in scadenza. Le ultimissime notizie

Il calciomercato Milan è in continua evoluzione. Nonostante sia momentaneamente chiusa la sessione di mercato, la dirigenza rossonera rimane sempre vigile riguardo eventuali occasioni.

Una di queste, sicuramente, potrebbe essere rappresentata da Anguissa. Il centrocampista del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2025 e, fino ad ora, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Per ulteriori sviluppi bisognerà comunque aspettare.