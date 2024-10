Calciomercato Milan, c’è un OBIETTIVO concreto per il CENTROCAMPO: relazioni molto positive. Si può CHIUDERE in estate

Come riporta il giornalista Daniele Longo, il Calciomercato Milan è molto attivo in vista di gennaio e della prossima estate. In particolare, un obiettivo concreto per giugno sembra essere Richard Rios, centrocampista central del Palmeiras.

Il giocatore di nazionalità colombiana ha una clausola di 60 milioni ma i rossoneri non vorrebbero esercitarla. Il piano sarebbe quello di non acquistare Rios al prezzo di saldo ma provare a trattare con il club brasiliano.