Calciomercato Milan, nuova PISTA per il centrocampo? L’affare può sbloccarsi intorno ai 15 MILIONI

Il calciomercato Milan si arrichisce di un nuovo nome per il centrocampo. L’affare potrebbe chiudersi intorno ai 15 milioni

Il calciomercato Milan non si ferma. Dopo le difficoltà incontrate nella trattativa per Youssouf Fofana del Monaco, i rossoneri hanno iniziato a sondare il terreno per alternative valide per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il nome in cima alla lista sarebbe quello di Manu Koné, giovane talento del Borussia Mönchengladbach.

Classe 2001, Koné è un centrocampista francese che si è messo in luce nelle ultime stagioni in Bundesliga. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe rientrare nei parametri del Milan.