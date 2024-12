Calciomercato Milan, l’annuncio su Nico Paz: «Non si è mosso nessuno, a gennaio…». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Direttore Sportivo del Como ha rilasciato a TMW radio un annuncio su Nico Paz, obiettivo del calciomercato Milan.

«Non si è mosso nessuno, che io sappia almeno direttamente. Ma non c’è nessuna possibilità che vada via a gennaio. Nico Paz è un talento puro, si mette a disposizione sempre della squadra. Cito Kempf, che ha avuto una capacità di inserirsi fin da subito, è un leader silenzioso e si è integrato in maniera più repentina di quella che ci aspettavamo»