Calciomercato Milan, Muani al posto di Origi? La situazione. Il belga non convince, ma il prezzo del francese è alto, per ora

Il Milan avrebbe puntato Kolo Muani. Il giocatore, che si è messo in mostra al Mondiale di Qatar, è nella lista dei giocatori di cui la società rossonera è interessata.

Come scrive Tuttosport, il francese arriverebbe anche in virtù del fatto che Origi non ha convinto finora. Il prezzo del cartellino è fissato a 35 milioni.