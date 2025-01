Calciomercato Milan, cambia il futuro di Morata? La sua cessione è bloccata per questo motivo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan continua a stupire. Specialmente sul fronte offensivo i rossoneri hanno deciso di cambiare tanto: l’obiettivo è dare via Morata per far spazio a Santiago Gimenez.

Il messicano vuole il Milan ma non è ancora stato trovato un accordo completo con il Feyenoord. Fino a che non verrà trovato Alvaro Morata non partirà direzione Turchia per vestire la maglia del Galatasaray.