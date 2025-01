Condividi via email

Calciomercato Milan, attenzione a Morata: scenario incredibile per la prossima stagione. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan è entrato definitivamente nella fase più infuocata. In fase di programmazione per la prossima stagione, in estate, ci sarebbe il rischio di perdere Alvaro Morata.

Come riportato dal portale spagnolo Fichajes.com molti club dell’MLS sarebbero sulle sue tracce. Questo comunque non è un argomento di stretta attualità per il Milan. Tutti i pensieri sono rivolti al match di oggi contro la Dinamo Zagabria.