Calciomercato Milan, Moncada scatenato: ha pronti questi quattro COLPI per Fonseca! NOVITÀ

Calciomercato Milan, Moncada scatenato in queste settimane: ha pronti questi quattro COLPI per Fonseca! NOVITÀ

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, svelando come Moncada stia preparando quattro colpi per completare la squadra e affidare a Fonseca una formazione molto competitiva.

Secondo quanto si apprende l’idea dei rossoneri è quella di completare quattro operazioni: Pavlovic per la difesa, Fofana e Samardzic per quanto riguarda il centrocampo e Fullkrug come vice Morata.