Calciomercato Milan, Moncada accelera! Due opzioni per il vice Theo Hernandez, giocano in Serie A

Calciomercato Milan, Moncada accelera per il vice Theo Hernandez: sul taccuino Parisi della Fiorentina e Pezzella dell’Empoli

Come riferito da Daniele Longo, Moncada sta accelerando nel calciomercato Milan per quanto riguarda la posizione del vice Theo Hernandez.

PAROLE – «Nelle prossime settimane il Milan prenderà in esame due candidature in particolar modo: Parisi della Fiorentina e Pezzella dell’Empoli. Il primo è chiuso da Gosens e Biraghi, non gioca praticamente mai. Decisamente più in fiducia il secondo, protagonista di un grande avvio di stagione con gli azzurri. Per caratteristiche Pezzella sarebbe più adatto a quella che è la filosofia del Milan per il ruolo: strutturato fisicamente e con una naturale propensione offensiva. E gli ottimi rapporti con l’Empoli, con le situazioni aperte su Vásquez e Colombo, possono favorire il buon esito di una eventuale trattativa. Per quanto riguarda Dorgu del Lecce il totale gradimento rossonero è confermato. Patrick piace molto a Moncada ma il discorso relativo alla liste e i costi elevati del cartellino rendono questa pista quasi impraticabile per il mercato di gennaio».