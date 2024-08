Calciomercato Milan Futuro: Moncada mette nel MIRINO il talento bulgaro, le ULTIME

Geoffrey Moncada, dirigente del Milan, avrebbe messo gli occhi sul super talento bulgaro per il calciomercato del Milan Futuro

Nel corso di questa sessione di calciomercato estiva Geoffrey Moncada potrebbe portare al Milan Futuro un super talento bulgaro.

A tal proposito, secondo ‘TuttoMercatoWeb’, diverse big europee sarebbero pronte a darsi battaglia per il bulgaro Valery Vladimirov. Quest’ultimo, classe 2008, è un centrale in forza al Botev Plovdiv. In Serie A avrebbe gli apprezzamenti dei rossoneri, della Roma e della Juventus, che però dovrebbero affrontare la concorrenza di Borussia Dortmund e Benfica.