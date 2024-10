Calciomercato Milan, Moncada stregato da quel talento! Il prezzo non spaventa, pronto l’affondo

Calciomercato Milan, Moncada vuole De Cuyper, terzino sinistro del Brugge osservato ieri a San Siro: tutti i dettagli

De Cuyper è stato un osservato speciale del mercato Milan nella partita di Champions League di ieri pomeriggio tra i rossoneri e il Brugge.

Come scrive Tuttosport, infatti, Moncada già in occasione di Italia Belgio all’Olimpico ha seguito da vicino l’esterno belga di 23 anni. De Cuyper è un obiettivo del Milan come vice di Theo Hernandez (o come suo successore futuro). La sua valutazione è di 20 milioni di euro.