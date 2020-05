Calciomercato Milan: Mertens ad un passo dall’Inter

Calciomercato Milan: Dries Mertens, oggetto desiderio di casa rossonera, sarebbe ad un passo da vestire la maglia dell’Inter

Il Milan si sarebbe mosso troppo tardi per arrivare a prelevare dal Napoli Dries Mertens. Il giocatore è in scadenza di contratto con i partenopei ma un altro club avrebbe già accelerato i tempi nell’ultimo mercato invernale.

L’Inter di Antonio Conte, come riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, sarebbe già in via di definizione con il bomber belga.

A quel punto i rossoneri potrebbero optare per un’altra soluzione, che porta il nome di Memphis Depay del Lione. L’olandese è legato sino al 30 giugno 2021. In caso di non rinnovo di quest’ultimo, il club di Via Aldo Rossi potrebbe assicurarsi le sue prestazioni per una cifra addirittura inferiore ai 20 milioni di euro.