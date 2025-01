Condividi via email

Calciomercato Milan, attenzione a Joao Felix: Jorge Mendes è atterrato in Italia – FOTO. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan è entrato nella fase cruciale. Uno degli obiettivi, oltre a Santiago Gimenez, è Joao Felix del Chelsea. I rossoneri, infatti, stanno cercando di prelevarlo con la formula del prestito.

Intanto, come appreso da Juventusnews24, Jorge Mendes è atterrato questo pomeriggio a Caselle a Torino. Resta da capire il perché sia in questo momento sia in Italia ma tutti gli indizi portano anche a Joao Felix.