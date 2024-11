Calciomercato Milan, colpo Nino Marcelli solo rimandato? L’indiscrezione spiazza i tifosi

Calciomercato Milan, il colpo Nino Marcelli dallo Slovan Bratislava potrebbe essere solo rimandato: assalto a gennaio o a giugno

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan potrebbe chiudere un importante colpo tra gennaio e il prossimo giugno.

Il Milan segue Nino Marcelli da tempo. Gli occhi della dirigenza rossonera presente a Bratislava non hanno spaventato il ragazzo. Anzi, il messaggio in tribuna è stato spedito forte e chiaro, con il sinistro. Niente male per essere il piede debole di Nino.