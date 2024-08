Konè Milan: i rossoneri NON MOLLANO la presa, ma la VOLONTA’ del calciatore sarà DECISIVA! Cosa filtra sul suo futuro e non solo

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan non avrebbe rinunciato all’idea di portare Manu Koné in rossonero.

Sotto contratto col club tedesco fino a giugno 2026, il centrocampista francese ha espresso da tempo il desiderio di cambiare aria per accasarsi in una squadra più competitiva e il Gladbach è disposto ad assecondare i desideri del suo calciatore per non correre il pericolo di trovarsi nella prossima estate un elemento importante della rosa con un solo anno di contratto prima della scadenza. Inoltre, l’interessamento rossonero è quello più concreto e da Milano sarebbe arrivata una prima proposta di 16 milioni di euro, rifiutata dal club tedesco.