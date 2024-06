Calciomercato Milan, due TOP CLUB su Maignan! Dalla SPERANZA di Ibrahimovic al tema rinnovo uno scenario prende QUOTA

Calciomercato Milan, Manchester City e PSG osservano con attenzione la situazione legata a Maignan: Ibrahimovi spera nel rinnovo

Nel calciomercato Milan resta aperto il tema legato al futuro di Mike Maignan, portiere legato ai rossoneri da un contratto fino al 30 giugno del 2026 da 2.8 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Il giornalista Jonathan Johnson, collega inglese, ha fatto il punto sull’ex Lille:

PAROLE – «Maignan è un giocatore interessante per diversi top club europei in questo momento. Ci sono stati collegamenti con il Man City, mentre mi risulta che anche il PSG ha esaminato la sua situazione potenzialmente con l’obiettivo di riportarlo indietro in futuro».

Dal canto suo Ibrahimovic è in pressing sul portiere per convincerlo ad accettare l’offerta di rinnovo del Milan che ha messo sul piatto 5 milioni di euro, bonus inclusi, fino al 2028.