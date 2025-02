Calciomercato Milan, pronto l’affondo per Lucca! C’è da battere la concorrenza del top club

Condividi via email

Calciomercato Milan, i rossoneri preparano l’affondo per Lucca in estate: da battere c’è la concorrenza del Napoli. I dettagli

Uno degli obiettivi per il futuro calciomercato del Milan, stando a quanto riportato da Matteo Moretto su Relevo, potrebbe essere Lorenzo Lucca.

L’attaccante italiano, in forza all’Udinese, può già vantare 9 reti nell’attuale campionato di Serie A. Il club friulano, per far partire il classe 2000, vorrebbe però almeno 25/30 milioni di euro. Il giocatore sarebbe finito nel mirino anche del Napoli.