Calciomercato Milan, Longo svela tutto! Questa la strategia in attacco, rossoneri attivissimi in entrata

Calciomercato Milan, Daniele Longo, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sulle mosse dei rossoneri a gennaio: proposti due attaccanti

Dalle colonne di calciomercato.com, Daniele Longo ha parlato così del calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «Premessa doverosa: il Manchester United vuole liberarsi di Marcus Rashford, in rottura totale con Amorim, e l’ha proposto a mezza Europa, Juventus compresa. Il contatto con il Milan è andato in scena circa una settimana fa con Zlatan Ibrahimovic, compagno di Marcus Rashford proprio nell’esperienza in comune a Old Trafford, non ha chiuso completamente a questa opportunità. Molto dipenderà proprio dai Red Devils e dalla quota che vorranno comunque coprire dell’ingaggio perché i 14 milioni percepiti dall’inglese sono ben oltre i parametri, rigidi, del club rossonero. Un altro giocatore che è stato proposto al Milan sempre dalla Premier League Dominic Calvert-Lewin, 27 enne attaccante in scadenza di contratto con l’Everton».