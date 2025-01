Calciomercato Milan, Longo assicura: «Su di lui i rossoneri non hanno cambiato idea. Questa la strategia»

Calciomercato Milan, Daniele Longo, noto giornalista, ha confermato la volontà dei rossoneri di lasciar partire Okafor entro fine sessione

Dalle colonne di calciomercato.com, Daniele Longo, noto giornalista, ha dato questo aggiornamento su Noah Okafor, tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan non ha cambiato idea su Okafor che resta in uscita. Nelle prossime ore, Moncada avrà un confronto con gli agenti per pianificare le prossime mosse. Si lavora all’estero (soprattutto tra Germania e Premier League) per trovare la miglior soluzione possibile».