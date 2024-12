Calciomercato Milan, Letizia ironizza: «Reijnders migliore centrocampista al mondo e scelto da Moncada. Pensate se avesse scelto lui...»

Calciomercato Milan, Francesco Letizia, noto giornalista, ha commentato il momento di Reijnders elogiando Moncada. Le parole

Dalle colonne di Sportitalia, Francesco Letizia ha parlato così di Reijnders, centrocampista olandese del Milan:

PAROLE – «Reijnders è attualmente il miglior centrocampista al mondo. Come è arrivato? Notato, seguito e scelto da Moncada. Quello scarso, che non sa fare il ds. Quello che non capisce nulla perché ha preso Emerson: chissà avesse preso Douglas Luiz cosa si sarebbe detto. La trattativa con l’Az per Reijnders e il prezzo: 20 milioni, senza troppi tira e molla, senza rialzi, senza bisogno di follie. Eppure avevo capito che a 20 milioni – elemosina vergognosa stanziata da RedBird – si prendessero solo mediocri».