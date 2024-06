Calciomercato Milan, REBUS Leao: il RETROSCENA fa sobbalzare i tifosi! Non se lo aspettava nessuno, cosa sta SUCCEDENDO

Calciomercato Milan, rebus Leao: il portoghese sospeso tra permanenza e addio. Al Hilal e PSG le squadre interessate

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, le prossime per il calciomercato Milan saranno anche le settimane decisive per sciogliere il rebus legato al futuro di Rafael Leao, legato al club rossonero da un contratto fino al 2028 e da una clausola da 175 milioni di euro.

Chiaro però che un’offerta dai 100 milioni in su, a prescindere dall’entità della clausola, farebbe aprire il dibattito nella società rossonera. Un intermediario per conto del papà Antonio sta vagliando quanto sia concreto l’interesse dell’Al Hilal mentre sullo sfondo resta sempre il PSG. La sensazione forte è che il Milan non vada oltre metà luglio: Rafa è destinato a rimanere a Milanello.