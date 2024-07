Calciomercato Milan: da ieri è attiva la clausola di Leao! L’Arabia sullo sfondo, la POSIZIONE del club. COSA FILTRA

Ieri è ufficialmente iniziato il calciomercato, e con esso si è attivata la clausola di Leao. L’Arabia sullo sfondo e la posizione del Milan

È ufficialmente attiva da ieri la clausola si è attivata la clausola rescissoria da 175 milioni di euro presente nel contratto di Rafael Leao. Chiunque voglia strappare al Milan il portoghese dovrà dunque pagare una “semplice” PEC con l’importo riportato.

Come riportato da la Gazzetta dello Spor tuttavia, nonostante l’incertezza legata alla clausola rescissoria il Milan è piuttosto tranquillo in merito al futuro di Rafael Leao. Una porticina va lasciata aperta in caso di una follia da parte di qualche top club Europeo, con il Paris Saint Germain orfano di Mbappé il principale indiziato a farla, anche se al momento sembrerebbero preferire Kvaratskhelia a Leao in quel di Parigi.