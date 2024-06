Calciomercato Milan: la Lazio si ritira per Samardzic, tutta la VERITA’ sull’affare saltato con i biancocelesti

La Lazio si defila per Samardzic, accostato anche al calciomercato Milan. Il motivo e la verità sulla trattativa con l’Udinese

Brusca frenata nelle idee della Lazio per rinforzare la propria metà campo in vista della sessione estiva. In tal senso come riportato da Sky Sport è saltata infatti la trattativa per Samardzic, accostato anche al calciomercato Milan:

il motivo sarebbe legato alla troppa distanza tra la richiesta del club bianconero e l’offerta del club biancoceleste che a questo punto virerà su altri obiettivi.