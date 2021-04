Calciomercato Milan, Laxalt la contropartita per arrivare ad un attaccante

Calciomercato Milan, Diego Laxalt potrebbe essere inserito dal Milan come contropartita per arrivare ad Odsonne Eduard del Celtic

Comincia a muoversi il calciomercato del Milan: come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri starebbero pensando di inserire Diego Laxalt, attualmente in prestito secco al Celtic Glasgow, nella trattativa per portare Odsonne Eduard al Milan come vice Ibrahimovic.

PROFILO CHE PIACE – Eduard è un calciatore che piace tantissimo alla dirigenza rossonera: un profilo giovane che viene ritenuto adattissimo per raccogliere l’eredità di Ibra quando lo svedese deciderà di appendere le scarpette al chiodo.