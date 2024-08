Kalulu Milan, il difensore NON è in distinta per il match contro il Monza: è sempre PIÙ VICINO alla Juve, la scelta di Fonseca

Dopo la convocazione per il match di questa sera del Milan contro il Monza per il Trofeo Silvio Berlusconi, Pierre Kulu non è stato inserito in distinta e, dunque, non sarà presente nemmeno in panchina.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il trasferimento del difensore rossonero alla Juventus è nella fase finale, con il via libera che è attesso in serata.