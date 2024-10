Calciomercato Milan, la Juve fa sul SERIO per un rossonero: il RISCATTO è quasi SICURO. Ecco la cifrà che dovrà pagare

Arrivano novità importanti per il calciomercato Milan. In base a quanto riferito da calciomercato.com, infatti, quasi certamente la Juve eserciterà il diritto di riscatto per Kalulu, arrivato in prestito oneroso.

Il difensore francese ha convinto Thiago Motta grazie alle sue prestazioni e quindi i bianoneri sono pronti a spendere la cifra di 14 milioni per prenderlo a titolo definitivo.