Calciomercato Milan, Tomori in bilico? Ci pensa il top club, la posizione del Diavolo

Calciomercato Milan, Tomori può lasciare il club rossonero a gennaio: ci pensa la Juve, la posizione del Diavolo

Come riportato da La Stampa, la Juve potrebbe bussare presto al calciomercato Milan per sopperire all’assenza di Gleison Bremer in difesa.

Senza Bremer la Juve è indifesa. Tah un’occasione per gennaio. Il club pensa di intervenire sul mercato: anche Beukema e Tomori tra le alternative del ds Giuntoli. Tuttavia il club bianconero vorrebbe l’inglese solo con la formula del prestito: formula per nulla gradita a Furlani.