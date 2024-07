Calciomercato Milan, la Juve AFFONDA per Adeyemi: Giuntoli prepara il blitz! Le CIFRE dell’affare col Borussia Dortmund

Accostato in passato anche al calciomercato Milan, Karim Adeyemi potrebbe presto venire a giocare nel campionato di Serie A ma non in rossonero: sulle sue tracce ora c’è forte la Juve. La trattativa tra i bianconeri e il Borussia Dortmund sta entrando nel vivo con Giuntoli che è pronto a fare un blitz per prendere l’esterno offensivo.

Come riferito da Tuttosport, infatti, sono previsti nuovi contatti tra gli agenti del tedesco e la dirigenza bianconera per definire l’intesa sul contratto di 5 anni da 3,5 milioni a stagione più bonus. A quel punto la Juve potrebbe cominciare a trattare col Borussia Dortmund per una cifra inferiore ai 50 milioni. Dalla Germania riferiscono che i gialloneri sarebbero disposti a sacrificare Adeyemi per motivi di bilancio, ma senza fare sconti. La Juve è convinta di poter ammorbidire la posizione della finalista di Champions League.