Calciomercato Milan, Jovic verso l’addio immediato: il serbo è pronto a salutare. Le ultimissime notizie sul club rossonero

Luka Jovic è sempre più vicino dal dire addio al Milan a gennaio. Come riportato dal portale spagnolo Relevo il centroavanti serbo, quasi mai coinvolto da Paulo Fonseca, potrebbe approdare in Arabia, Emirati, Turchia o in un’altra squadra della nostra Serie A.

Questa partenza, senza alcun dubbio, favorirebbe l’ascesa graduale del giovanissimo Francesco Camarda nelle rotazioni della prima squadra del club rossonero.