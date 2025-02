Calciomercato Milan, non solo Santiago Gimenez: Furlani prepara l’ultimo regalo ai tifosi rossoneri

Condividi via email

Calciomercato Milan, non c’è solo Santiago Gimenez: Furlani mantiene vivi i contatti con il Chelsea e con Mendes per Joao Felix

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan continua a lavorare per portare altri calciatori a Milanello dopo Walker e Santiago Gimenez.

João Félix resta un’opportunità da cogliere in questo finale: Sérgio Conceição spinge per il portoghese ma le richieste del Chelsea per un prestito di 5 mesi sono giudicate alte dai rossoneri. Le prossime ore saranno sicuramente decisive.