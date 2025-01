Condividi via email

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione: oltre a Santiago Gimenez i rossoneri starebbero lavorando al prestito di Joao Felix

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan potrebbe mettere a segno un doppio colpo in attacco: Santiago Gimenez e non solo.

E poi c’è la vicenda Joao Felix. Perché il portoghese vuole lasciare il Chelsea per farsi allenare da Conceiçao e Jorge Mendes, agente dei due, spinge perché ciò si avveri. I Blues, riportando indietro dal prestito al Goztepe David, Datro Fofana, ora ha la possibilità di cedere per sei mesi l’ex Atletico Madrid fuori dai confini inglesi.Adesso tocca al Milan capire se ci sonoimarginiper inserirlo nella rosa. Dopo l’ingresso in lista Champions di Walker e Gimenez, Joao Felix sarebbe il terzo cambio consentito. A lasciargli il posto sarebbe Okafor.