Calciomercato Milan, Marotta beffa Furlani? Indiscrezione da non credere, il colpo può sfumare

Calciomercato Milan, l’Inter piomba su Nico Paz, talento del Real Madrid in prestito al Como che piace tantissimo anche ai rossoneri

Come riferito dal giornalista Barzaghi, il calciomercato Milan potrebbe veder sfumare il possibile colpo Nico Paz:

PAROLE – «L’Inter si sta muovendo con una certa decisione per Nico Paz, giocatore molto interessante che si è già messo in luce in questo primo scorcio di stagione al Como. Classe 2004, un profilo assolutamente interessante che può giocare centrocampista o trequartista. Già convocato da Scaloni in Nazionale, ha ricevuto l’investitura di Lionel Messi e viene dalla cantera del Real Madrid che ha anche una recompra. L’Inter ha iniziato la sua manovra di avvicinamento, nelle prospettive potrebbe esserci una trasformazione alla Calhanoglu per un regista del futuro. Era presente alla cena benefica della fondazione Pupi che si è svolta a Como, c’era anche Piero Ausilio. Sarebbe un prospetto molto interessante, futuribile, un investimento dove Oaktree ha già dato il suo ok».