Calciomercato Milan, in estate arriva un 9: occhi su Okafor e Broja

Il prossimo calciomercato estivo del Milan porrà le basi per la squadra rossonera del futuro. Il colpo sarà un attaccante

Gennaio per rinforzare la squadra in ottica corsa Scudetto, giugno per porre le basi del futuro. Così il Milan si approccia alle due sessioni di calciomercato del 2023. Tra le zone che Maldini e Massara puntano a coprire in estate in primo piano c’è un attaccante.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud è in attesa di rinnovo ma viaggia ormai per i 36 anni. Il futuro di Ibrahimovic è un punto di domanda, ma di certo la sua affidabilità in campo è limitata. Così la dirigenza rossonera sonda il terreno per trovare il 9 dei prossimi anni.

I nomi sul taccuino sono Noah Okafor del Salisburgo e Armando Broja del Chelsea. Il primo ha fatto impazzire la difesa rossonera nella gara di andata del girone di Champions League. Classe ’00, molto rapido e tecnico con una grande qualità nel dribbling. Un profilo che di certo piace, anche se imbastire una trattativa con un club di Red Bull non è mai semplice. L’albanese dei Blues è invece un vecchio pallino di Maldini e Massara. A differenza di Okafor, il classe 2001 al Chelsea trova poco spazio è per questo potrebbe essere un’operazione più semplice da incanalare.