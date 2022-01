Calciomercato Milan, idea Kulusevski sempre più concreta: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan, Maldini e Massara pronti a scommettere sull’esterno della Juventus proposto da Lucci: i dettagli della trattativa

Quella che poteva sembrare una semplice suggestione di mercato si sta trasformando in un’ipotesi concreta. Come riportato da Daniele Longo, il Milan starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di prelevare dalla Juventus Dejan Kulusevski.

La formula sarebbe quella di un prestito oneroso di diciotto mesi con diritto di riscatto da esercitare a giugno 2023. Massimo riserbo sulle cifre in ballo, ma la trattativa può decollare. L’uscita di Castillejo, sempre più vicino al Valencia, potrebbe accelerare le operazioni.