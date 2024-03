Calciomercato Milan, Ibrahimovic chiama il parametro zero di lusso: «Vieni da noi?» Sgarbo alla rivale

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic prepara il colpo a sorpresa a parametro zero: nel mirino Felipe Anderson

Potrebbe esserci un colpo a sorpresa nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo. Come riporta Il Messaggero infatti, i rossoneri sarebbero piombati prepotentemente nella corsa a Felipe Anderson, esterno della Lazio in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Il brasiliano, su cui c’è anche il Napoli, sarebbe vicino alla Juve pur non disdegnando a priori una permanenza a Formello ma Ibrahimovic è convinto di avere le giuste carte in tavola per convincerlo.