Calciomercato Milan, torna di moda il colpo in difesa? Addio già a gennaio, notizia inaspettata

Calciomercato Milan, può tornare di moda Mats Hummels per la difesa? Il tedesco è pronto a lasciare la Roma già a gennaio

Come riferisce Il Messaggero, Mats Hummels, difensore tedesco, è pronto a lasciare la Roma già nel prossimo mese di gennaio a soli 6 mesi dallo sbarco nella Capitale dove per ora ha collezionato pochissimi minuti da inizio stagione.

Secondo Blind il difensore tedesco interessa a ben 8 squadre in Bundesliga e potrebbe quindi tornare in Germania. Da capire se il calciomercato Milan, dopo averlo sondato in estate, possa tornare alla carica.