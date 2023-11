Il Milan si muove sul calciomercato in entrata ma anche in uscita. In tal senso possibile la cessione di un giovane attaccante

In uscita? Il Milan si muove sul calciomercato in entrata ma anche in uscita. In tal senso possibile la cessione di un giovane attaccante:

come riportato da Calciomercato.com il club rossonero sta valutando la cessione di Chaka Traorè nel mercato di gennaio con la formula del prestito secco.