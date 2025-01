Condividi via email

Calciomercato Milan, serata decisiva per Santiago Gimenez: il piano della società è chiaro. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan è entrato definitivamente nella fase più infuocata. Fronte acquisti uno dei principali obiettivi del club rossonero è da tempo Santiago Gimenez del Feyenoord.

Questa sera sarà molto determinante per la buona riuscita o meno dell’operazione. Conclusa la fase a gironi, infatti, i rossoneri hanno l’intenzione di alzare l’offerta per cercare di chiudere l’operazione con il Feyenoord per Santiago Gimenez.