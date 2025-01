Calciomercato Milan, Santiago Gimenez vede Milanello! Pronta la seconda offerta, cifra da urlo

Condividi via email

Calciomercato Milan, molto vicino l’arrivo di Santiago Gimenez: pronta la seconda offerta al Feyenoord, cifra da urlo

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan è pronto a presentare la seconda offerta al Feyenoord per Santiago Gimenez.

L’idea del Milan è quella di offrire al Feyenoord 31/32 milioni più bonus per arrivare a 37/38 milioni più il 10% sulla futura rivendita, ma prima servono delle rassicurazioni sullo stato del problema accurato da Gimenez. Non è da escludere che il club rossonero valuti anche delle situazioni alternative, magari con la formula del prestito, per rimandare il colpo alla prossima estate. Ma il focus, ora, resta sul classe 2001 messicano.