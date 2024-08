Calciomercato Milan Futuro: OCCHI sul giovane attaccante del Salisburgo, cresce la FIDUCIA

Il calciomercato del Milan Futuro resta sempre attivo. In tal senso interesse per il giovane attaccante del Salisburgo

come riportato da Matteo Moretto un altro nome su cui sta lavorando il club rossonero è Nicolò Turco, attaccante [2004] del RB Salisburgo. La trattativa tra le parti non è alle firme ma c’è fiducia di arrivare al traguardo. È un profilo che piace molto.