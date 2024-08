Fofana Milan: il Monaco fa muro, mossa a SORPRESA dei rossoneri! Come cambia la situazione del centrocampista francese. TUTTI i dettagli

L’obiettivo principale del calciomercato Milan resta Fofana, ma il club rossonero ha deciso di non cedere alle richieste del Monaco, che continua a fare muro.

Infatti, il club rossonero, forte dell’accordo con il centrocampista francese, ha deciso di non forzare la situazione nel caso in cui le cose non dovesse sbloccarsi. Il centrocampista francese diventerà un parametro zero la prossima estate, e i rossoneri hanno chiuso un patto con lui: il patto consiste nel prendere un nuovo centrocampista in questa sessione e aspettare lui la prossima estate.